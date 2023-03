Luc-la-Primaube. La soirée des années 80 inoubliable avec les Croulants

Début mars 2024, les Croulants fêteront le 50e anniversaire de cette prestigieuse soirée.

La soirée des années 80 a fait salle comble ! Grâce au dynamisme et à l’enthousiasme de toute l’équipe du comité d’animation des Croulants présidé par Ghislain Bou, la grande soirée des années 80, organisée ce samedi soir à l’Espace animation de Luc qui affichait complet depuis plusieurs semaines, a été des plus réussies. Un rendez-vous devenu incontournable dans la région. Il est vrai que tout au long de la semaine précédant cette manifestation, les Croulants s’étaient surpassés pour que cette 49e soirée, devenue une institution soit des plus réussies.

L’organisation remarquablement huilée a été irréprochable, pour le plus grand plaisir des 600 convives qui ont apprécié tout à la fois l’accueil, le repas et la musique. En effet, les Croulants en tenue de gala, le sourire aux lèvres, arborant tous une chemisette blanche, ont assuré un service impeccable, avec un petit mot par-ci, une attention par là, s’assurant que personne ne manquait de rien, donnant à cette soirée un caractère convivial. L’apéritif a été animé par le groupe No Réso, Dimitri et Théo, un duo bien festif qui a partagé avec amour et rigolade des grands classiques de la chanson à leurs sauces avec un répertoire très large. Pendant le repas, le spectacle cabaret et le bal ont été animés par le grand orchestre de Bernard Becker composé de 9 musiciens dont 5 cuivres, 1 chanteur, 2 chanteuses et 2 danseuses qui ont interprété un répertoire à 80 % de chansons françaises et des années 80. La piste de danse a été prise d’assaut et n’a pas désempli. Un rendez gourmand et dansant qui a fait l’unanimité et qui a connu le succès qu’il méritait. Vivement le millésime 2024 pour le 50e anniversaire !