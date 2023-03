Thérondels. Le club des Tilleuls réunit les beloteurs

Pour sa dernière animation hivernale, le club des Tilleuls a organisé son concours de belote le dimanche 5 mars. Quarante-deux équipes avaient fait le déplacement pour taper le carton.

Tout au long de l’après-midi, dans une ambiance familiale ce sont des duels amicaux qui se sont déroulés autour du tapis vert, chacun faisant le maximum pour essayer de figurer parmi les meilleures doublettes. À la fin des quatre tours réglementaires le palmarès était dévoilé par le nouveau président du club, Jean-Claude Laffon.

L’équipe Daniel et Raymond s’impose avec 4 316 points et remporte deux bons d’achat de 50 €. Viennent ensuite les doublettes Bélard-Rigal (4 177), Pironnet-Pons (4 050), Claude et Odette (3 988).

Le quintet gagnant est complété par le duo Cathy et Jean (3 927) Les 20 premières équipes ont été récompensées.