Espalion. Le comité d’animation rend hommage à Serge Reggiani

Le comité d’animation d’Espalion, Antoine Garrido, chanteur et Laetitia Jollet, pianiste vous invitent samedi 18 mars à partager un grand moment de convivialité et d’émotion musicale, à salle de la Gare, à 20 h 30.

L’Italien, Le petit garçon, Il suffirait de presque rien… autant de grands titres de l’œuvre de Reggiani qui seront interprétés par Antoine Garrido car c’est bien d’interprétation qu’il s’agit. L’interprétation, cet art qui exacerbe la violence des sentiments humains et qui ne souffre d’aucun à peu près. N’hésitant pas à mouiller sa chemise, le chanteur Garrido restitue avec force et émotion l’univers déchiré et tourmenté de ce grand nom de la chanson française. Laetitia Jollet, au piano, fait bien plus qu’accompagner le chant d’Antoine Garrido. Elle en est le double, la complice sachant tout à la fois retenir ses notes pour laisser un ultime souffle à la voix sur "Hôtel des voyageurs" et sachant les faire exploser notamment sur "Les loups".

Ce voyage dans l’univers de Reggiani sera accompagné d’autres grands noms de la chanson française, notamment Ferrat, Barbara, Ferré, Brel et Brassens.

Entrée Gratuite