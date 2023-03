Luc-la-Primaube. Les Coureurs à pied à l’assaut du Pic du Pal

Une nouvelle fois, quelques licenciés du club "Les Coureurs à pied de Luc-la-Primaube" n’ont pas résisté à l’envie de gravir le sommet du Pic du Pal au départ de Sévérac-le-Château. 27,4 km de trail exigeant organisé par l’association "Les Foulées sévéragaises". Un superbe parcours tracé autour de Sévérac, technique et pas vraiment roulant avec plus de 1 100 mètres de dénivelé au compteur. Après le traditionnel départ au coup de canon, les 6 trailers du CPLP ont dû composer avec un vent glacial et quelques blessures pour certains. Sur les 80 finishers, Arnaud Alaret termine à la 13e place en 2 h 31, Laurent Barbier est 20e en 2 h 42, Alexandre Mazenc 28e en 2 h 50, Vincent Espié 45e en 3 h 05, Jean-Pierre Laye 49e en 3 h 14 et Guillaume Blanche 55e en 3 h 17.