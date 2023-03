Maladies rénales : une journée de dépistage gratuit à l'hôpital de Rodez ce vendredi 10 mars

Toute la journée de vendredi 10 mars, de 9 h à 16 h, un dépistage gratuit et sans rendez-vous est organisé à l'hôpital de Rodez.

Pour la 18ème année consécutive, France Rein organise entre le 4 et le 11 mars, la Semaine nationale du rein. Partout en France, des lieux de dépistage et d’information gratuits seront ouverts.

Un Français sur 10 est concerné par une maladie rénale... mais ne le sait pas forcément ! En effet, la maladie rénale est dite "silencieuse" car elle ne se manifeste par aucun symptôme perceptible.

Un Français sur dix concerné

C’est généralement à un stade très avancé de la pathologie que l’on se rend compte que l’on est malade. Un dépistage précoce permet une prise en charge appropriée qui ralentira, voire stoppera, l’évolution vers une insuffisance rénale dite "terminale" lorsque les reins ne fonctionnent plus du tout.

De 9 h à 16 h dans le hall de l'hôpital

Dans ce cadre, afin de sensibiliser et dépister le plus grand nombre, le centre hospitalier de

Rodez, en partenariat avec le réseau France Rein, organise une journée d’information et de

dépistage anonyme et gratuit : le vendredi 10 mars 2023, de 9 h à 16 h, dans le hall de l’hôpital Jacques Puel (sans rendez-vous).