Risque d'étouffement : ces bonbons rappelés dans toute la France

Mercredi 8 mars, le site gouvernemental Rappel Conso a publié un rappel produit qui vise deux paquets de bonbons contenant des substances pouvant entraîner un risque d’étouffement.

Ce mercredi 8 mars, le site gouvernemental Rappel Conso a alerté les consommateurs sur deux produits : les Jelly Fruits Assorted (paquet de 240 grammes) et les Jelly Straws Assorted (paquet de 260 grammes) de la marque ABC.

Ces bonbons contiennent les additifs E407 et E410 qui les rendent plus solides et peuvent entraîner un risque d'étouffement en particulier pour les jeunes enfants. Les produits ont donc été rappelés.

#RappelProduit

JELLY STRAWS ASSORTED 260g - ABC



Risques : Autre risque



Motif : Présence des additifs E407 et E410 dans ces bonbons qui les rendent plus solides et peut entraîner un risque d'étouffement en ...https://t.co/S6bFS6sIgk pic.twitter.com/y77eh0WWPw — RappelConso (@RappelConso) March 8, 2023

#RappelProduit

JELLY FRUITS ASSORTED - ABC



Risques : Arrêt respiratoire, Dommages internes



Motif : Présence des additifs E407 et E410 dans ces bonbons qui les rendent plus solides et peut entraîner un risque d'étouffement en ...https://t.co/9a986dnjuv pic.twitter.com/OeWJ35s1y5 — RappelConso (@RappelConso) March 8, 2023

Que faire si vous avez acheté ces bonbons ?

Ces bonbons sont vendus dans la France entière, chez des détaillants et enseignes de la grande distribution.

Le site gouvernemental qui recommande de ne pas consommer le produit en question met en garde contre de possibles arrêts respiratoires et des dommages internes.

Pour plus de renseignements, rendez vous sur les fiches des bonbons Jelly Straws assorted 260g et les Jelly fruits assorted 240g. Sinon, appelez le 00000000.