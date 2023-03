Rodez : figure du monde des livres, Elyne Bonnet est décédée

Elle était la présidente de l'association "Livre ensemble".

En tant que présidente de l’association "Livre ensemble", Elyne Bonnet devait animer ce mercredi 8 mars en soirée une rencontre avec l’auteur Nathalie Bauer. Par le biais de cette association, elle prolongeait ainsi sa passion, son amour, pour le livre. En quittant la Maison du livre en 2014, elle avait laissé un grand vide comme l’avait maintes fois répété le directeur Benoît Bougerol. Il faut dire qu’après plus de trente années passées dans une des plus belles librairies de la région, elle était devenue une figure de la ville. Animée de la passion de quelqu’un qui a réussi à embrasser le métier qu’elle a toujours voulu faire.

Au fil des ans et des nombreuses pages tournées, Elyne Bonnet était devenue un pilier de la Maison du Livre. Sur lequel Danièle Dastugue puis Benoît Bougerol, dirigeants successifs de la librairie se sont appuyés. Tout comme les libraires avec qui elle partageait cette fibre pour le livre.

Pour elle aussi, il y avait aussi un vide à combler après son départ de la Maison du livre. Et c’est ainsi qu’elle créa l’association "Livre ensemble" en 2014. Une association grâce à laquelle elle pouvait continuer à faire vivre le livre.

<Ce mercredi soir, avec des lecteurs, elle devait animer une soirée atour du roman "Qui tu aimes jamais ne perdras"… Comme un signe envoyé à tous ceux à qui elle manque déjà.

Mais la triste nouvelle est tombée ce même mercredi en milieu d’après-midi. Elyne Bonnet est décédée subitement à son domicile. Plongeant beaucoup de monde dans une profonde tristesse. Dans l’impossibilité de se faire à l’idée de ne plus croiser ce regard pétillant, de ne plus entendre sa voix, de ne plus prendre le temps d’échanger passionnément autour d’un livre ou de tant d’autres sujets ayant notamment trait à la culture.