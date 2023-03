Rodez : Parcoursup et réforme des retraites, des lycéens de Monteil manifestent depuis ce matin

Plus de deux cents étudiants du lycée ruthénois ont décidé de faire part de leur mécontentement.

Semaine dense au lycée Monteil. Les nombreux rendez-vous mis sur pied autour du Droit des femmes ne seront pas les seuls événements de la semaine.

Un rassemblement devant le lycée

Depuis ce jeudi 9 mars matin en effet, une poignée de lycéens n'est pas entrée en cours et a choisi de manifester. Parcoursup et la retraite sont les deux thèmes de ce mécontentement soudain qui, en matinée, a pris la forme d'un rassemblement devant l'une des entrées de l'établissement. Entrée bloquée par des poubelles et quelques palettes ramassées ci et là.

Sous la surveillance de quelques policiers, entre quelques jets de pétards, des tirs de feux d'artifice, des fumigènes et un peu de musique, l'ambiance demeurait somme toute bon enfant.

En milieu de matinée, le mouvement semblait parti pour durer toute la journée.