Lévézou : l'émoi après la disparition de Lionel Andrieu, très impliqué dans le monde associatif et sportif

La triste nouvelle du départ subit de Lionel Andrieu s’est répandue comme une traînée de poudre sur les villages de Ceignac et de Flavin.

Lionel Andrieu est né et vécu à Ceignac jusqu’à son mariage avec Valérie. Depuis, ils résidaient à Flavin. Ils ont eu deux enfants, Victor et Sarah.

Il laisse un grand vide

Lionel laisse un grand vide. Dans le milieu professionnel qui a été le sien comme conducteur de poids lourds pour la RAGT et l’Agglo de Rodez. Mais c’est surtout, dans le milieu associatif et sportif qu’il a donné toute sa mesure d’organisateur. Il a participé à la fondation du club de pétanque "La Fanny", à Ceignac, en devenant secrétaire et président.

Investi dans les associations sportives

Sa fibre d’éducateur, il l’a manifesté au sein du club de foot JS Lévézou. Pour le Sport quilles Flavinois, il était a été membre du bureau et éducateur des jeunes. Il s’est aussi investi au "Bowling club Rodez-Onet" en tant que membre du bureau. Et pour entretenir sa forme, il participait aux activités du club Sports Gym Flavin pour la marche nordique.