Tok beauté : une astuce infaillible pour éviter les traces de maquillage sur les vêtements

(ETX Daily Up) - Fond de teint et chemise d'un blanc immaculé font rarement bon ménage. Quelques minutes et maladresses suffisent généralement pour venir ternir le col d'un vêtement, et obliger son propriétaire à se changer à la hâte… S'il a la chance de ne pas avoir encore quitté son domicile. Une nouvelle astuce repérée sur TikTok devrait toutefois permettre au commun des mortels de venir à bout de cette source d'embarras, sans avoir à rogner sur son PEL, et en quelques minutes seulement.

Adeptes du maquillage, vous l'avez (forcément) vécu un jour. Ce moment gênant induit par une simple trace de fond de teint, de correcteur, et autre poudre bronzante, déposée sur le col d'une chemise, d'un pull à col roulé, ou même d'un T-shirt d'un blanc immaculé, ou d'une teinte claire. Difficile d'y échapper, surtout lorsque vous faites partie de ces personnes qui se meuvent de façon brusque sans considérer les conséquences de tels mouvements soudains. Il faut dire qu'un simple dodelinement de la tête peut parfois suffire à gâcher toute une journée. Pas de panique, comme à l'accoutumée, les utilisateurs de TikTok ont redoublé d'imagination et d'inventivité pour mettre fin à ce type d'épreuves, et vous permettre de vaquer à vos occupations sans crainte de vous retrouver dans l'embarras.

Contrairement à nombre de gestes et astuces beauté repérés sur le réseau social chinois, il ne s'agit pas ici d'une tendance, mais d'un conseil délivré par une make-up artist suivie par 'seulement' 4.000 personnes sur le média social : Rachel Nugent. La jeune femme, dont les vidéos étaient jusqu'alors vues par moins de 2.000 utilisateurs en moyenne, ne devrait toutefois pas tarder à se faire connaître. Son astuce ayant déjà été visionnée par plus de 170.000 personnes. Un record à mettre en parallèle avec la multitude de commentaires qui ne tarissent pas d'éloges sur ce geste infaillible qui a vraisemblablement changé la vie - au moins - d'une foule d'utilisateurs.

Pour réduire le risque de transfert du maquillage sur n'importe quel col de chemise, de T-shirt, et autres blouses de couleur claire, il ne suffirait que d'un peu de laque, à en croire la makeup artist. Dans la vidéo, on voit la jeune femme en vaporiser sur le col de sa chemise blanche, et montrer le résultat à la fin de la journée. Impeccable. Elle précise d'ailleurs que la laque ne colle pas, et qu'il n'y a donc aucun inconfort. Si la professionnelle précise qu'elle a repéré cette astuce dans les Stories d'Olivia Jade Attwood, c'est bien elle que les utilisateurs remercient dans les commentaires de la publication.

"Ce n'est pas possible ! C'est l'information dont j'avais besoin depuis longtemps !", peut-on lire dès le premier commentaire. Une autre utilisatrice regrette de ne pas avoir connu cette astuce plus tôt : "J'aurais aimé avoir cette information pour les blouses de mes filles à l'école. J'essaierai la prochaine fois que je porterai une chemise blanche". "Cela va sauver tous mes vêtements blancs", se réjouit une autre. Une pluie d'éloges et de remerciements qui a amplement contribué à rendre cette astuce virale. Et la maquilleuse professionnelle précise que cela fonctionne également pour l'autobronzant. De quoi prolonger la durée de vie de ces vêtements jusqu'ici malmenés par certains de nos produits de beauté.