Luc-la-Primaube. Un conte d’hiver avec Evatika qui a émerveillé les enfants

Mercredi dernier, l’Espace de Vie Sociale de la MJC organisait, une matinée contes à l’Espace Antoine-de-Saint-Exupéry pour les enfants de 3 à 5 ans avec la conteuse Evatika. "En suivant l’écureuil roux" est une contrée imaginée, créée et contée par Evatika, tisseuse de contes sur le thème de l’hiver et de Noël. Des Noëls de partage et de solidarité avec de l’humour et de la tendresse plein les souliers. Un jour que je me promenais dans la forêt où la neige était parvenue à entrer, j’ai vu un écureuil. Il sautait d’arbre en arbre, de branche en branche et moi, je le suivais tout le long du sentier. Il sautait d’arbre en arbre, de branche en branche et dès qu’il s’arrêtait, le vent se mettait à souffler. Le vent a soufflé en rafales. Une branche s’est cassée et elle s’est envolée. Vole que je te vole, je lui ai couru après. Crac ! Que ça a fait. Elle est retombée, et sans le faire exprès, je l’ai écrasée sous mon pied. Du cœur de la branche s’est élevée une volute de fumée. Dans cette fumée, croyez-moi, croyez-moi pas, un conte j’ai trouvé…

Un spectacle qui a fait rêver les bambins de 3 à 5 ans.