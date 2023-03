Decazeville. Un véritable saut dans le passé à la médiathèque

L’archéologie et le métier d’archéologue ont été expliqués à la médiathèque de Decazeville, attirant un public plutôt jeune et très à l’écoute.

Animés par des intervenants de l’Espace Archéologique Départemental de Montrozier, l’assistance – notamment à l’aide d’un quizz – a appréhendé les divers objets de la vie quotidienne durant la longue période préhistorique, au paléolithique et néolithique (qui annonce l’arrivée de l’agriculture). Par exemple, la hache que l’on voit sur la photo portée par l’intervenant de Montrozier Alain Soubrié était constituée avec du bois de cervidé. On taillait les arbres dans le sens de la hauteur, et non horizontalement comme de nos jours.

Des ateliers intéressants et très instructifs qui s’inscrivent dans le cadre des esclaves oubliés de Tromelin. Le prochain rendez-vous de cette thématique, toujours à la médiathèque, aura lieu le 8 avril, avec un zoom sur l’archéologie préventive.