80 départements en vigilance vents violents : la vitesse abaissée à 110 km/h sur l'A9 et l'A75

La prudence est de mise sur la route en raison des fortes rafales qui soufflent depuis ce matin.

Ce vendredi 10 mars 2023, 82 départements ont été placés en vigilance jaune par Météo France, dont 73 pour une alerte aux vents violents. Sept départements sont également en vigilance orange, dont trois en Occitanie : l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

En début de matinée, Météo France a partagé quelques valeurs notables, comme des rafales à 119,5 km/h à Saint-Martin-de-Londres et 132,1 km/h aux Plans, deux communes de l'Hérault. En raison de ces bourrasques, des restrictions de vitesse ont été mises en place sur les grands axes. Comme le rapporte Midi Libre, la vitesse est limitée à 110 km/h pour les automobilistes qui empruntent les autoroutes A9 et A75.

Vents violents : jusqu'à quand ?

"En Languedoc-Roussillon, les rafales atteignent 120 à 140 km/h sur le relief des Cévennes, les hauts cantons de l'Hérault ainsi que dans les Corbières, jusqu'à 150 km/h dans les Fenouillèdes. Elles atteignent 100 à 120 km/h dans les plaines de l'Aude jusqu'à Perpignan, ponctuellement 130 km/h en vallée de l'Aude", observe Météo France ce vendredi.

La situation va légèrement s'améliorer pour samedi, mais pas partout. Concernant les vents violents, quatre départements restent en jaune (Aveyron, Tarn, Hérault et Aude) et quatre en orange (Alpes-Maritime, Var, Corse-du-Sud et Haute-Corse).

Néanmoins, 40 départements seront en vigilance jaune pour des alertes pluie-inondation, neige-verglas, avalanches et vagues-submersion :