Luc-la-Primaube. Antoine Champomier, nouvel animateur jeunesse de la MJC

Antoine Champomier est le nouvel animateur jeunesse de la MJC depuis janvier 2023.

"J’ai la chance de pouvoir travailler avec l’équipe d’animation de la MJC en tant qu’animateur jeunesse. Je suis originaire du Gers, territoire agricole où j’ai pu expérimenter de façon saisonnière le travail dans les champs à partir de mes 14 ans. À 17 ans, j’ai passé mon BAFA et j’ai compris que l’animation était le domaine où je m’épanouissais le plus.

J’ai travaillé avec différents organismes de colonies de vacances.

Après un bac scientifique, j’ai suivi une formation dans le domaine de l’Animation sociale et culturelle dont je suis actuellement diplômé. Ces appprentissages m’ont permis d’avoir aujourd’hui ce travail avec un public qui me plaît et dans une structure qui me plaît tout autant" résume Antoine.