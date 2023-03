Aveyron : la poésie a rendez-vous en mars dans le Villefranchois

Les poètes d’ici et d’ailleurs et les manifestations poétiques vont se succéder durant tout ce mois.

À quelques jours de l’ouverture de la médiathèque de Villefranche-de-Rouergue, la culture ne s’arrête tout de même pas sur le territoire. Dans le cadre du Contrat Territoire-Lecture conventionné avec la DRAC Occitanie, Ouest Aveyron Communauté et son réseau de bibliothèques organisent au printemps et à l’automne "Les rendez-vous poésie".

Performances lues et dansées présentées par des artistes aveyronnaises, ateliers d’écriture, d’illustration et de lecture à voix haute, rencontre avec une maison d’édition spécialisée… Autant d’occasions de découvrir la poésie contemporaine sous toutes ses formes.Les bibliothèques de Najac et de Salles-Courbatiès ouvriront "Les rendez-vous poésie" au mois de mars, en écho au Printemps des poètes dont la thématique est de l’année est "Frontières" mais aussi à la journée des droits de la femme.

Laisse les baisers devenirs Baisers de et interprété par Sidonie Chevalier. Public adulte. Durée : 60 min. Texte poétique et théâtral, "Laisse les baisers devenir baiser" évoque le désir comme lieu du rapport à l’autre mais aussi d’émancipation, d’élan vers le monde du vivant, des animaux, de la nuit et du secret. Un flot qui tantôt murmure, caresse, chante, gronde, s’emporte, déraille, vacille, souffle.- Le mardi 28 mars à 19 h, au foyer rural à Salles-Courbatiès.- Le vendredi 31 mars à 20 h, à la bibliothèque de Najac.Lectures suivies d’un verre de l’amitié.

En lien avec l’installation poétique-féminine Vie de mère – Vie de rêve d’Alma Kaiser (illustratrice et scénographe) présentée à la bibliothèque de Najac du 8 au 25 mars, un atelier d’illustration poétique sur le modèle du féminin sera proposé aux élèves de l’école de Najac le vendredi 24 mars.

En prolongement de sa performance "Laisse les baisers devenir baisers", Sidonie Chevalier, animera un atelier de lecture à voix haute le 1er avril, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h au Foyer rural de Salle Courbatiès. Atelier sur inscription.Les animations proposées sont gratuites et ouvertes à tous. Il est vivement conseillé de réserver en raison de jauges limitées.

Renseignements : Service Lecture Publique d’Ouest Aveyron Communauté : 07 84 64 58 45.