À Najac, les montgolfières naissent dans les châteaux !

Tout y est : une brume dense et mystérieuse qui cache l'extérieur des murs, une matinée ensoleillée dont les rayons peignent les nuages, un décor de rêve aveyronnais et un défi fou. Dimanche 19 février 2023, le ballon d'une montgolfière s'est dressé entre les quatre remparts du château de Najac puis l'appareil a décollé paisiblement en offrant des images féeriques.

La vidéo a été postée par Les Choses de l'Air, l'agence de vols touristiques en montgolfière basée à Villefranche-de-Rouergue.

"Un grand rêve qu'on avait"

"On dirait qu'on assiste à la naissance d'une montgolfière", se réjouit Agathe Legendre, co-gérante de Les Choses de l'Air. À l'occurrence, la naissance d'un Cloudhopper, le plus petit ballon que possède l'agence d'une dimension de 1 200m3. "C'est vrai que c'était un défi, car c'est très étroit pour une montgolfière, il y avait beaucoup de contraintes". Contrairement aux ballons plus imposants, il n'y avait pas la place pour soulever une nacelle mais uniquement deux sièges, sur lesquels étaient installés les passagers à la manœuvre. Cet événement, qui était une première pour Les Choses de l'Air, concrétise "un grand rêve qu'on avait"

L'heure et le jour du décollage n'ont pas été choisis au hasard. "Nous avons mis du temps à obtenir toutes les autorisations, mais nous avons ensuite attendu six mois pour avoir cette mer de nuages sur Najac. Nous avons annulé deux fois le décollage car il n'y avait pas de brouillard ! Heureusement, le propriétaire de la forteresse de Najac jouait le jeu avec nous, il nous ouvrait tous les matins alors que le site ferme en cette période de l'année", remercient les co-gérantes Agathe Legendre et Ségal Bedel.

Et le résultat valait le coup d'attendre pour cette grande première. "Ça nous fait plaisir, car on aime bien partager nos points de vue du ciel, et surtout mettre Najac en lumière".