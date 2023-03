Aveyron : où sortir ce vendredi 10 mars, samedi 11 et dimanche 12 mars ?

Ces vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mars, de nombreuses animations vous attendent aux quatre coins du département. Et vous n'aurez que l'embarras du choix pour sélectionner vos sorties privilégiées.

Vendredi 10 mars

Asprières.

- Printemps des poètes tout au long du week-end. A Querbes.

Auriac-Lagast.

- Concours de belote à 19h30 et soupe au fromage, à 21 h. A la salle des fêtes.

Balsac.

- Concours de belote à 19h et soupe au fromage à 20 h 30. A la salle des fêtes.

Bertholène.

- Soirée théâtrale avec la troupe «les Jonquilles des Palanges», à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Decazeville.

- Rencontre littéraire avec la romancière Annie Lulu, à 18 h 30 à la médiathèque.

Marcillac-Vallon.

- Festival Théâtre-Vallon, tout au long du week-end à la salle des fêtes.

Montrozier.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes de Gages.

Onet-le-Château.

- Braderie de printemps de l’APF, aujourd'hui et demain de 9 h à 17 h au 61, impasse de Canaguet.

Prades-d’Aubrac.

- Conférence contée «Mémoires d’Aubrac», à 20 h 30 à la salle d’animation.

Rodez.

- Conférence avec Audrey Dussutour, à 20 h au lycée Monteil.

Samedi 11 mars

Agen-d’Aveyron.

- Quine de la chasse, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Asprières.

- Printemps des poètes, à Querbes.

Auzits.

- Apéro-concert et soupe au fromage, à 19 h à la salle des fêtes.

Bertholène.

- Quine de la chasse, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Campouriez.

- Soiée dansante animée par Guillaume Fric, à 19 h à la salle polyvalente.

Colombiès.

- Soirée aligot-saucisse animée par la CaRRiole et le DJ Sky Blue, à 20 h 30 au hall sportif.

Druelle.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes d’Ampiac.

Espalion.

- Fête du timbre, aujourd'hui et demain de 9 h à 17 h à la salle d’animation de Recoules.

Firmi.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes de la Bessenoits.

Flavin.

- Soirée de l’Oulade, bal animé par l’orchestre de Gilles Saby, à 20 h à la salle polyvalente.

Laissac.

- Carnaval de l’école Ste-Angèle, à 14 h au centre administratif.

Marcillac-Vallon.

- Festival Théâtre-Vallon, à la salle des fêtes.

Montpeyroux.

- Soirée théâtre avec la troupe «Les Martagons de l’Aubrac», pièce «Le Ravissement d’Adèle», à 21 h à la salle des fêtes.

Onet-le-Château.

- Braderie de printemps de l’APF de 9 h à 17 h au 61, impasse de Canaguet.

- Randonnée au profit de «Mars bleu», à 13 h 30. départ site du château d’Onet Village.

Rodez.

- Concert avec Sofia Melikyan, à 18 h à l’auditorium du conservatoire.

- Soirée concert avec Chilia, au Club.

- Soirée théâtre avec la compagnie «la chaise et le grain de sable», à 20 h 30 à la Menuiserie.

Salmiech.

- Quine des pompiers, à 21 h à la salle des fêtes.

Vézins-de-Lévézou.

- Tournoi de belote, à 20 h 30 à l’espace vézinois.

Villecomtal.

- Concours de belote à 20h30 ; soupe au fromage à 19h, à la salle des associations.

Villefranche-de-Rouergue.

- Loto du comité des fêtes, à 21 h à la salle des fêtes de Puylagarde.

- Salon du mariage, jusqu'à dimanche soir à la salle des fêtes de la Madeleine.

- Soirée chant avec le poète occitan Laurent Cavalié, à 19 h à la librairie La Source.

Dimanche 12 mars

Almont-les-Junies.

- Quine de l’école, à 14 h à la salle polyvalente.

Arvieu.

- Thé dansant animé par Benjamin Malric, de 15 h à 19 h à la salle Raymond-Almès.

Asprières.

- Printemps des poètes, à Querbes.

Auzits.

- Déjeuner tripes à l’ancienne et chèvre, à 8 h à la salle des fêtes.

Baraqueville.

- Marché aux puces de 7 h à 13 h. Espace Raymond Lacombe (couvert).

Calmont.

- Vide-greniers, de 9 h à 17 h à la salle polyvalente de Ceignac.

Centrès.

- Déjeuner tête de veau, à 8 h 30 à la salle du château de Taurines.

Druelle.

- Vide-grenier, à la salle des sources du Bouldou.

Espalion.

- Fête du timbre de 9 h à 17 h. à la salle d’animation de Recoules.

- Vélo-club ; Concentration régionale annuelle «Albert Bures», rendez-vous au centre de vacances de la route de St-Pierre.

Laissac.

- Quine de l’ADMR, à 14 h au centre administratif.

Marcillac-Vallon.

- Festival Théâtre-Vallon à la salle des fêtes.

Monastère (Le).

- Déjeuner aux tripous ou tête de veau, place de la mairie.

- Vide-dressing, de 9 h à 17 h à la salle polyvalente du Puech.

Onet-le-Château.

- Visite-concert avec Franck Besingrand, à 14 h 30 à l’église St Joseph l’Artisan.

Prévinquières.

- Quine des ainés, à 14 h à la salle des fêtes.

Rignac.

- Quine du foyer Marie-Gouyen, à 15 h à l’espace André-Jarlan.

Rodez.

- Après-midi théâtral avec la compagnie «la chaise et le grain de sable», à 17 h à la Menuiserie.

- Quine de l’APE de l’école Foch Paraire, à 14 h à la salle des fêtes.

Saint-Christophe-Vallon.

- Quine de l’école publique Arc-en-Ciel, à 14 h à la salle des fêtes.

Saint-Côme-d’Olt.

- Quine de l’école publique, à 14 h à la salle des fêtes.

Salles-Curan.

- Quine du comité des fêtes de Bouloc, à 14 h à la salle des fêtes.

Salmiech.

- Quine de l’ADMR Salmiech-Comps, à 14 h à la salle des fêtes.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Quine de l’Ehpad, à 14 h à la salle des fêtes.

Sénergues.

- Après-midi dansant avec les Musicaïres del Païs à 16 h à la salle des fêtes; 19h, repas.

Vaureilles.

- Déjeuner aux tripes et civet, à 8 h à la salle des fêtes de Pachins.

Villefranche-de-Rouergue.

- Salon du mariage à la salle des fêtes de la Madeleine.