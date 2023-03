Basket-ball : Nils Poulard aux commandes de Rodez face à son ancienne équipe ce samedi

Une semaine après être rentré de chez la lanterne rouge Saint-Jean-de-Védas avec un dixième succès cette saison le plaçant 6e (sur 14) de sa poule de Nationale 3, Rodez déplore une absence de poids pour la réception demain soir (20 heures à la salle Ginette-Mazel pour le compte de la 20e journée) de son premier poursuivant au classement, Toulouges. Celle de son maître à jouer, Valentin Gelin.

"Il s’est fait mal au pied, au niveau de l’aponévrose, précise ce vendredi son coach Matija Sagadin. Il en a probablement pour trois semaines d’indisponibilité." Un technicien qui devra une nouvelle fois se passer également des services de son intérieur de feu, le Nigérian Dolapo Gaji, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire (OQTF) et dont la licence sportive n’est ainsi plus valable… à moins qu’une bonne nouvelle arrive (attendue par le joueur et le club) dans les prochaines heures.

Dans le sens des retours dans le groupe, Pierre-Ismaël Chumiatcher refera apparition. Un effectif dans lequel le meneur arrivé à l’intersaison Nils Poulard devrait vivre une soirée singulière. En effet, avec la blessure de Gelin, le joueur de 24 ans devrait avoir les clés du camion demain soir pour conduire les siens face… à son ancienne formation.

Est-il prêt à prendre ce genre de responsabilités ? "J’espère que oui, veut croire son entraîneur qui ne manque pas de confiance en son meneur. Il a enchaîné des matches ces derniers temps avec du temps de jeu. " Car les Ruthénois entendent bien poursuivre leur dynamique à la maison : "Produire du jeu pour que les résultats suivent. " On ne peut pas dire que cela ne fonctionne pas jusqu’à présent pour le promu au parcours plus qu’honorable. De quoi aussi prendre une revanche du match aller, perdu 76-60 après une première période "ratée" par les Aveyronnais. Pour cela, il leur faudra contenir un secteur intérieur catalan " très costaud ".