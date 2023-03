Blocage des raffineries : "L'information crée la pénurie", voici pourquoi il ne faut pas se ruer vers les stations

"Le stock est là, on est tous plein", assure le président de la branche carburant de la fédération nationale de l'automobile. Voici pourquoi il ne faut pas craindre de pénurie dans l'immédiat.

Depuis le 7 mars 2023, les principaux syndicats appellent à la grève reconductible et à "mettre la France à l'arrêt" pour exiger le retrait du projet de réforme des retraites. Presque toutes les raffineries du pays sont toujours bloquées ce jeudi, notamment celles du groupe Exxon-Mobil à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). La production n'est pas arrêtée, mais les livraisons de carburant sont interrompues.

Les automobilistes se souviennent du mouvement de grève des salariés des raffineries à l'automne 2022 qui avait entraîné des problèmes d'approvisionnement dans les stations-service pendant plusieurs semaines. Mais le contexte est totalement différent aujourd'hui et le risque de pénurie est faible. "Au niveau national, les blocages n'ont aucun effet immédiat", rapporte Jacques Vaysse, président de la branche carburant de la fédération nationale de l'automobile. "Le stock est là, on est tous plein".

"On y est, tout le monde en parle"

Il faudrait que les blocages durent plusieurs semaines pour qu'un risque de pénurie apparaisse, mais surtout que les automobilistes se jettent sur les stations. "C'est l'information qui crée la pénurie. Et on y est, tout le monde en parle", regrette Jacques Vaysse.

Pour que le carburant vienne à manquer, les blocages et la ruée vers les stations "vont de pair" : "si tout le monde vient faire le plein inutilement, les stocks vont se vider plus rapidement. Et si on ne peut pas passer de nouvelles commandes, on ne peut pas vendre".

Pourquoi l'Aveyron est à l'abri

Si le carburant vient à manquer, le département devrait être un des derniers concernés, surtout les stations indépendantes. "On est toujours les derniers servis. Lors de l'annonce de la remise à la pompe en automne 2022, on avait été un peu les oubliés du dispositif, car il y avait eu un gros décalage de trois semaines avant qu'on puisse passer nos commandes".

Mais dans le sens inverse, les derniers approvisionnés sont souvent ceux ont toujours du stock quand tous les autres tombent à sec. "Les grandes surfaces se vident les premiers puis viennent les stations indépendantes", explique Jacques Vaysse qui représente près de 6 000 stations en France, dont 1 000 "petits indépendants".

Sur la carte en ligne à disposition sur penurie.mon-essence.fr, qui est autogérée par les usagers de la route, il est possible de suivre en temps réel les stations-service qui sont en manque de carburant ou complètement à sec. Ce jeudi, aucune station n'était concernée en Aveyron.

Attention à la qualité du carburant

Jacques Vaysse, qui possède un garage à Salles-Curan, lance aussi un appel à la prudence aux automobilistes. "On parle tout le temps du prix du carburant, mais il faut aussi faire attention à la qualité". Le professionnel témoigne de "problèmes" qui peuvent occasionner des problèmes sur le véhicule. "Il suffirait que le carburant soit un peu trop coupé à l'eau pour bloquer un injecteur. Face à ce fléau, il y a des constructeurs automobiles qui font sauter des garanties".

Si vous avez de la peine pour faire le plein, mieux vaut être prudent dans la mesure du possible. Le président de la branche carburant de la fédération nationale de l'automobile affirme que la qualité du carburant sera toujours "de bonne gamme" dans les stations indépendantes. Il pointe également du doigt la stratégie de TotalEnergies de plafonner les prix à 1,99 euro le litre jusqu'à la fin de l'année : "cela ne concerne pas l'excellium, qui comme son nom l'indique, est de bonne qualité. Donc les prix peuvent éventuellement dépasser les 2 euros le litre. Et comparer l'excellium avec du gazole, ça revient à comparer du grand bordeaux avec du petit Marcillac".