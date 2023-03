Rodez. Clément Jouvet, président de l'AAPPMA : en Aveyron, "les pêcheurs adhèrent au projet"

A quelques jours de l’ouverture de la pêche, l’AAPPMA tenait sa première assemblée générale de l’ère de la nouvelle équipe.

Après des remous qui ont abouti à l’élection d’un nouveau bureau, celui-ci a tenu tout récemment sa première assemblée générale de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Rodez. L’occasion de se retrouver et prendre le pouls. "Les pêcheurs sont contents et enthousiastes. La restructuration était nécessaire, les adhérents ont connaissance en toute transparence des comptes. Les pêcheurs adhèrent à la démarche ", résume le président Clément Jouvet. Et d’ajouter, chiffres à l’appui : "Nous avons retrouvé le nombre d’adhérents d’avant Covid avec une augmentation de 5 % (soit environ 3 200 pêcheurs à l’AAPPMA de Rodez, NDLR). "

L’assistance était d’ailleurs bien fournie, y compris sur le plan politique avec la présence de trois conseillers départementaux : Sarah Vidal, Serge Julien et Émilie Saules-Le Bars.

Le pêcheur, lanceur d’alerte

"Vous êtes des sentinelles nous a-t-il été dit. Le poisson est un indicateur et il y a une prise de conscience, c’est le point positif, maintenant il faut des prises de décision", poursuit Clément Jouvet, faisant allusion aux Assises de l’eau. Sur la situation en lien avec la sécheresse et la qualité de l’eau, il se veut optimiste en attendant les actes. "Les syndicats de rivière sont actifs et puissants pour alerter les agriculteurs sur les pratiques mais on veut que cela commence à changer. C’est à tout le monde d’évoluer. à nous aussi de ne pas surconsommer, à tous les niveaux, pour préserver la ressource ainsi que le matériel." Une parole mise en action puisque deux jours après l’assemblée générale s’est tenu le premier troc au Monastère. L’occasion de se rencontrer et de réaliser des affaires, d’autant plus que la hausse du matériel est de 25 % à cause de l’inflation. "La convivialité n’est pas qu’au bord de l’eau, il y avait une vraie attente", confie Clément Jouvet. Et cela s’est vu avec plus de 200 personnes qui ont assisté à la première conférence. Quarante bénévoles de l’association étaient aussi présents à cette journée, preuve de l’enthousiasme retrouvée au sein de l’association de pêche Ruthénoise. Ce qui a fait dire au président, en guise de conclusion : "Le bénévolat n’est pas mort." À noter, parmi les rendez-vous, un concours de pêche au brochet inédit en France, le 29 avril au lac de Baraqueville. Encore une première pour ce bureau qui ne manque pas d’idées.