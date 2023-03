Viviez. Collecte de sang organisée mardi et mercredi

Une collecte de sang se déroulera mardi 14 et mercredi 15 mars, de 13 heures à 18 h 30, espace Jacques-Rey (aire couverte), à Viviez.

Chaque année, en France, 1 million de personnes sont soignées grâce au don de sang. La mobilisation des donneurs est indispensable. Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour les situations d’urgence vitale. C’est la raison pour laquelle l’association des Donneurs de sang bénévoles de Decazeville et sa région lance cet appel qui s’adresse aux donneurs de sang réguliers, mais aussi aux jeunes à partir de 18 ans qui n’ont pas encore donné, pour renouveler les 170 000 donneurs par an sur le plan national qui ne répondent plus aux conditions d’éligibilité, soit parce qu’ils sont atteints par la limite d’âge, soit pour des problèmes de santé. L’équipe médicale de l’Établissement Français du Sang de Rodez, soucieuse autant des donneurs que des receveurs, vous accueillera et vous encadrera de façon bienveillante. Une collation vous sera offerte à l’issue du don. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Internet (site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) mais les personnes sans rendez-vous seront également les bienvenues.