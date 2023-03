Course pédestre : le trail des près verts de Luc au départ de son premier Challenge Aveyron

Samedi 11 mars après-midi, l'APE de l'école Jacques-Prévert de Luc orchestre la deuxième édition du trail des Près verts. Trois courses adultes, trois randonnées et des courses pour les enfants seront au programme. Et pour la première fois, l'événement intègre le calendrier du Challenge départemental et en accueille la 5e manche.

Samedi 11 mars après-midi l’APE de l’école Jacques-Prévert de Luc organise la deuxième édition du trail des près verts. "Ce sera sûrement notre édition de référence, remarquent Sophie Calmejane et Virginie Dulong, coprésidentes de l'association. Car l'an dernier, on était pratiquement la seule course à cause des reports dus aux contraintes sanitaires. C'est un nouveau challenge d'organisation !" D'autant plus que cette année, le trail lucois a intégré le calendrier du Challenge Aveyron de course pédestre.

Inscriptions jusqu'à une heure avant les épreuves

Au programme de la journée : trois courses adultes (28, 15 et 9 kilomètres), d'autres pour les enfants et trois randonnées (38, 25 et 15 kilomètres). À la veille du départ, une centaine de coureurs s'étaient inscrits, ainsi qu'une douzaine de randonneurs VTT. Mais il est encore possible de prendre des dossards car l'APE tient une permanence à la salle d'animation de Luc de 18 à 20 heures vendredi 10 mars, ainsi que le lendemain matin de 10 heures à midi. "Coureurs comme randonneurs pourront s'inscrire jusqu'à une heure avant le départ. Et sans majoration pour l'inscription sur place comme nous l'avions prévu ", ajoutent-elles.

Pour le bon déroulé de la journée qui accueille la 5e manche du Challenge Aveyron, l'association organisatrice peut compter sur une équipe de 70 bénévoles. "On met un point d'honneur à la sécurité des coureurs, il y aura 35 signaleurs, un à chaque intersection", soulignent les deux dirigeantes. Mais les épreuves courant de l'après-midi jusqu'à la soirée, et au vu de la météo annoncée, les participants ne devront pas oublier leur lampe frontale pour ne pas avoir à faire la course avec le soleil en fin de parcours.

Une championne de France au départ

Ce sont les randos qui lanceront l’événement à 14 h 30. Du côté des trails, c’est celui de 15 kilomètres qui servira de cadre pour le Challenge Aveyron à partir de 16 h 30, pour savoir si Hugues Carrière et Julie Coulange conservent leur place en tête du classement départemental. Et sur la ligne, sera également présente une championne de France M2 de trail court, et tout récemment championne de la Réunion : Isabelle Lamy s'est inscrite au 28 kilomètres de Luc, en guise de préparation au championnat de France de trail qui auront lieu à Montpellier-le-Vieux les 18 et 19 mars.