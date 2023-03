Course pédestre : Magali et Julie Coulange mènent le Challenge Aveyron en famille

Les deux sœurs originaires de Réquista se passent la main au plus haut du classement départemental depuis la première course. Et avant le départ du trail des près verts de Luc (5e manche du Challenge Aveyron), samedi 11 mars après-midi, elles occupent les deux premières places.

Depuis le début de la saison, il n’y a pas à dire : le nom Coulange est indissociable du haut des classements des courses du Challenge départemental. Les sœurs Magali, 22 ans, et Julie, 18 ans, ont pris les rênes du classement général dès la première manche le 8 janvier. Et quand Julie, vainqueure des deux premières courses, n’a pas couru la troisième car elle était bénévole, c’est Magali qui est passée en tête. Mais cette dernière n’a pas pu s’élancer sur le trail du Pic du Pal il y a deux semaines et ne sera pas non plus de la partie à Luc, ce matin. Elle s’est blessée à la cheville en disputant les huitièmes de finale de la coupe de l’Aveyron de foot avec La Selve Rullac (perdu 3-2 contre Naucelle), aux côtés de Julie.

Car oui, les sœurs Coulange ont une vie rythmée par le sport, et ça se voit encore plus au vu de leurs performances, seulement quelques mois après s’être mises sérieusement à la course à pied. Équitation, foot à La Selve, mais aussi à Toulouse pour Magali et du vélo de route, deux séances de running par semaine pour Julie, et des week-ends partagés entre matches et courses… De quoi développer une (très) bonne cadence et accrocher les places d’honneur. "En vrai, c’est un peu de la chance, on fait des courses pour s’amuser", sourit l’aînée.

Le Challenge comme rythme

"C’est vraiment uniquement pour se faire plaisir", confirme la cadette, qui s’est aussi imposée sur le Pic du Pal. "On a fait notre première course il y a deux ans, à Durenque. Ça nous a beaucoup plu. J’avais fait quelques épreuves l’an dernier et Julie avait presque couru tout le Challenge, mais cette année on s’est motivé pour le faire en entier ! Ça permet de se donner un objectif et d’avoir un rythme de courses régulier sur toute la saison", précise Magali. "Et de découvrir l’Aveyron", ajoute sa sœur.

Pour l’instant, les Coulange se concentrent sur les formats courts, autour de 10 km. " Comme j’ai une licence junior, je ne peux pas faire de courses de plus de 25 km. On m’a d’ailleurs refusé l’inscription à une course du Challenge l’an dernier pour cette raison, se souvient Julie. Mais on m’a dit que les formats courts étaient une bonne manière de gagner en vitesse. " Magali préfère aussi ce type de distance, "car je n’ai pas trop le temps de m’entraîner", rigole-t-elle, et se plaît sur le plat comme quand ça grimpe.

Chacune sa course

Et quand elles prennent le départ ensemble, les deux sœurs font chacune leur course. "En général, j’essaie d’accrocher la première fille, puis de passer en tête pendant la course", résume Julie. "Elle est un peu meilleure que moi, remarque son aînée, alors j’essaie de la suivre. Mais la plupart du temps je la laisse filer et on débriefe à l’arrivée."

Encore en train de soigner sa blessure, Magali espère reprendre tranquillement dans un mois et ne pourra que regarder la course lucoise samedi 11 mars après-midi. Quand Julie tentera de remporter sa quatrième victoire de la saison, qu’elle aurait dû enchaîner avec un trajet vers la Cavalerie pour affronter Larzac Vallées sur le carré vert. Mais le match étant reporté, essayer de consolider la première place de la Selve Rullac en D2 n’est que partie remise, et peut-être que Magali pourra en être. Bref, un duo qui n’a pas fini de courir sur tous les terrains.

