Des contes à Campagnac et alentours

Le deuxième festival de contes dans les villages a débuté hier et il se poursuivra jusqu’au dimanche 19 mars dans différentes communes.

Plusieurs voix, plusieurs univers et des langues qui s’entremêlent pour cette seconde édition du festival. La Bretagne de Gigi Bigot, le Venezuela de Victor Cova Correa, l’Estonie de Piret Päär, l’Occitanie de Marie Coumes et Monique Burg : quatre mondes réunis chez nous pour partager leurs ressemblances et leurs différences.

Cette année, nous avons la chance d’accueillir une création spéciale, Kahel Meelel – Contes partagés, avec Piret Päär, conteuse estonienne et Monique Burg, conteuse associée à Sirventés. Elle sera à découvrir lors de la soirée d’ouverture du 17 mars à Coussergues, qui réunira les conteurs et conteuses du festival.

Cette soirée s’ouvrira à 18 h 30 avec la restitution du collectage réalisée par Monique Burg sur la commune de Palmas-d’Aveyron avec les enfants de l’école et les personnes rencontrées. L’APE proposera une soupe au fromage avant la veillée contée.

Plusieurs spectacles seront ainsi organisés dans différentes communes selon le programme suivant : le 15 mars (à Pomayrols) & le jeudi 16 mars (à Lavernhe), ateliers chants pour Los Revelhets.

Vendredi 17 mars, à partir de 18 h, inauguration & veillée à 21 h à Coussergues. Samedi 18 mars, à partir de 10 h "Los Revelhets" à Lavernhe, plus précisément à Campagnac le samedi 18 mars à 17 h 30 "Chiqui chiqui riqui riqui miaou miaou", de Victor Cova Correa. Apéro repas tapas à 21 h "Chez ma, y’a des bounes gens", de Gigi Bigot.

Billetterie sur place & en ligne : www.sirventes.festik.net Tarif par spectacle : plein tarif : 6 €, demandeurs d’emploi : 4 €, moins de 6 ans : gratuit. Pass 4 spectacles : 20 €. Possibilité de manger sur place les 17 & 18 mars au soir : 10 €. Et pour conclure : dimanche 19 mars, à partir de 10 h "Los Revelhets" à Pomayrols ; à 15 h "Caribay" de Victor Cova Correa à Laissac ; à 17 h "Carnaval(s)", de Marie Coumes et Paulin Courtial, à Laissac. Contact@sirventes.com ou au 07 86 29 47 81.