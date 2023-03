Entraygues-sur-Truyère. Deux associations et deux chorales pour le concert du printemps

Le dimanche 19 mars à 15 heures à la salle multiculturelle, les Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues et l’association Jamais sans Toit accueilleront la chorale "En Sol Mineur" de Decazeville ainsi que la chorale et les instrumentistes du collège Voltaire de Capdenac pour le concert de printemps.

L’association "Jamais sans Toit" accompagne des familles exilées en attente d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail en vue de leur autonomie et de leur intégration au sein de la vie sociale et économique de notre département. En attendant ces autorisations, ces familles participent à la vie associative, mais restent dépendantes du soutien humain, financier et administratif des bénévoles de l’association Jamais sans Toit.

Un ensemble musical de qualité

La Chorale "En Sol Mineur" de Decazeville et celle du collège de Capdenac sont dirigées par François Mailhé, également compositeur-arrangeur. Au clavier, Michel Mazur et à la trompette Madeleine Glover pour un concert avec des airs connus ou de tous les horizons du monde, actuels, anciens ou originaux.

Un superbe spectacle et une belle œuvre : les choristes offrent leur concert au profit de Jamais Sans Toit. Entrée libre pour que tous puissent en profiter. Libre participation généreuse au profit des familles accueillies. Un grand merci !