Villecomtal. La fête de l’occitan avec Lous Rascalous

Elle est bien loin cette date du mercredi 11 avril 1984 ! La troupe de théâtre des "Rascalous" se produisait pour la première fois sur la scène de la toute neuve salle des fêtes de Villecomtal. Au programme de cette veillée occitane "Lo tata de Bourniquet", une pièce d’Henry Mouly avec comme acteurs : Paulette Bouat, Zéphyrin Quintard, Marinette Lacombe, Claude Azémar et Louis Albespy.

D’hier à aujourd’hui, la culture occitane a été mise à l’honneur et vulgarisée dans de nombreux villages aveyronnais. Que de talents cachés se sont révélés durant tout ce temps avec les nombreux acteurs qui ont pris part à cette épopée ! Bravo et merci. Une nouvelle fois la troupe des "Rascalous" s’est retrouvée sur scène à Villecomtal le samedi 4 mars devant une salle bien remplie et le dimanche 5 une salle comble. Il est vrai que le programme était de qualité et les acteurs ont su interpréter avec talent les trois pièces de théâtre d’auteurs auvergnat, montalbanais et gascon.

Dans son mot d’accueil, Marinette, responsable théâtre, déclarait : "Voici 40 ans que nous sommes sur scène et notre dernière prestation s’est déroulée en 2018 alors que nous avions prévu de nous produire en 2020. La pandémie nous a stoppés net. Ce spectacle sera probablement notre dernier à Villecomtal. Cependant cela ne nous empêchera pas, durant quelque temps encore, de nous produire, à la demande de responsables d’associations, pour des animations dans des villages aveyronnais."

Les acteurs ont fort apprécié un public réactif, riant sans compter les nombreux applaudissements chaleureux. Une fois de plus, la langue occitane a été mise à l’honneur, ce qui est l’objet de l’association. Contact : Marinette Lacombe 05 65 44 63 67.