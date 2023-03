Salles-la-Source. L’atelier greffe annonce le printemps

L’association Variété locales 12, qui a pour but de sauvegarder le patrimoine fruitier du département propose une rencontre sur le thème de la greffe.

En plus des conseils des adhérents passionnés de l’association, ce sont des greffons que les visiteurs vont pouvoir se procurer gratuitement, et même des jeunes plants greffés pour une plantation immédiate pour des pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers… Rendez-vous est donné le dimanche 19 mars à partir de 14 heures à la salle des fêtes de Salles-la-Source. Pour ceux qui voudraient planter des arbres déjà formés pour obtenir une récolte plus rapide, il sera possible de s’en procurer à partir de 10 heures auprès d’un pépiniériste installé sur la cour de la filature, devant le musée.

Vl12 invite aussi l’association Biodiva qui va proposer une bourse d’échange de plants et de graines pour le jardin fleuri et le potager.

Pour ceux qui ont planté des arbres les années précédentes, VL12 organise une démonstration sur la taille de formation ou d’entretien, la veille samedi 18 mars au verger conservatoire de Luc, qui se situe à proximité du cimetière. Rendez-vous sur place à partir de 14 heures. L’assemblée générale de l’association VL12 suivra la séance de taille à la salle des fêtes de Luc.