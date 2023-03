Le bar restaurant "L’Entre 2" a ouvert ses portes dans le village

En ce début mars, le restaurant L’Entre 2 (anciennement La Table de Jackie) a rouvert à la satisfaction de tous. Ariane, Fabien et leur cuisinier Sébastien accueillent leurs clients dans une ambiance tout à la fois conviviale et familiale.

Les restaurateurs avaient pour objectif de "quitter la ville" afin de vivre dans un village en milieu rural. Saint-Cyprien-sur-Dourdou entouré de bois et de verdure dans la vallée du Dourdou et grâce aussi à un tissu artisanal et commercial relativement important les a séduits. Et c’est ainsi qu’ils se sont installés tout satisfaits d’exercer dans un environnement qui leur convient parfaitement.

Ils proposent une cuisine traditionnelle et en plus des grillades à la pierre de lave préparée par Sébastien. Tous les midis en semaine hors jours fériés un menu ouvrier et un menu de l’Entre 2 sont proposés. Tous les soirs ainsi que les week-ends, chacun pourra découvrir différentes suggestions maison. En plus, l’établissement dispose d’une salle qui peut être mise à disposition pour tous types d’évènements (anniversaires, repas de famille ou autres),

On peut suivre l’actualité du restaurant sur la page Facebook L’Entre 2, sur laquelle figurent tous les jours les menus ouvriers.

Ouverture tous les jours a midi et le soir, sauf les lundis et dimanche soir.

Il ne reste plus qu’à souhaiter aux nouveaux Saint-Cypriennois une entière réussite. La population locale et au-delà pourra désormais apprécier de se retrouver autour d’une bonne table pour passer d’agréables moments de détente tout en appréciant la cuisine de L’Entre 2.

Tel : 07 63 66 52 66 - Mail : l’entre2.12320@gmail.com