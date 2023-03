Sébrazac. Le succès du quine du comité des fêtes

Samedi soir 3 mars, il y avait quine à la salle des fêtes de Coubisou. Les joueurs sont venus en nombre à cette manifestation organisée par le comité des fêtes.

Dix-huit tours de quine, un quine debout et deux super quines étaient au programme de cette soirée. Avec Guy au boulier et Dominique au micro, caissettes de cochon et d’agneau, sacs épiceries, cagettes de fruits frais, une multitude de produits régionaux (gâteau à la broche, escargots, fromage, vin, poulet, truites…) ainsi que de nombreux bons d’achat ont ravi les gagnants. Le jambon du quine debout a été emporté par Denise, une joueuse d’Espalion, ravie du lot gagné.

À l’entracte, les membres du comité ont offert un morceau de gâteau à tous les participants qui pouvaient se désaltérer à la buvette.

De beaux lots, une organisation parfaite et une ambiance conviviale ont permis à tous de passer une formidable soirée de jeu.