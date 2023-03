Naucelle. Les écoliers sensibilisés au bénévolat

La classe de CE2/CM1 a été accueillie au centre social de Naucelle dans le but d’expliquer aux enfants en quoi les personnes bénévoles qui œuvrent au sein de cette structure sont importantes pour le territoire. Dans un premier temps, Mme Garcia, animatrice au pôle famille, a présenté le centre social et culturel du Pays Segali aux enfants et a expliqué que ce sont des bénévoles, administrateurs du centre social.

Même si la structure a des salariés, ce sont les bénévoles qui font fonctionner les actions solidaires, la banque alimentaire. Ce sont également des volontaires qui donnent un coup de main pour la mise en place des spectacles. Certains bénévoles du Vestiaire solidaire ont montré aux élèves comment étaient triés et rangés les vêtements donnés, afin de pouvoir les proposer à la vente (pas plus de 3 €) dans le vestiaire solidaire et permettre à des personnes d’en bénéficier.

Les élèves et l’équipe enseignante ont apprécié que les salariés et bénévoles prennent ainsi le temps de les accueillir et de leur faire prendre conscience de l’importance de l’entraide et de la solidarité sur un territoire rural, grâce au bénévolat.

Cette visite s’inscrit dans un projet "Eco-école" axé autour de la solidarité. En amont de cette visite, les élèves de cette même classe avaient interviewé madame Baudin par rapport à son engagement bénévole. Cette interview radio sera diffusée prochainement sur les ondes de RTR Rodez.