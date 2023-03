Naucelle. Les maternelles dans la boulange

Les enfants de maternelle ont été récemment accueillis à la boulangerie Albinet. Les élèves sont passés dans l’atelier pour confectionner des petits sablés en forme de cœur. Les petites mains ont pris plaisir à pétrir et à faire des cœurs avec des emporte-pièces.

Autant d’actions qui obligent à maîtriser le geste, à apprendre la patience avant de voir le résultat final et de savourer.

Ce projet s’inscrit dans le programme des maternelles pour la découverte du monde. Un moyen de susciter la curiosité et de découvrir le métier de boulanger et les grosses machines comme le four, les chariots, les pétrins et le laminoir pour étaler la pâte.