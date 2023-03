Nord-Aveyron : un festival international de contes sur trois jours en trois lieux

La 2e édition du festival "La Tuta a Contes" débutera le vendredi 18 mars, pour trois jours où les langues se délieront



Récemment s’est tenue une réunion préparatoire à la journée d’ouverture du festival "La Tuta a Contes" qui aura lieu cette année (pour la 2e édition) à Palmas- d’Aveyron à la salle des fêtes de Coussergues.

Ce festival, porté par la coopérative d’artistes Sirventes, avec l’appui de la communauté des communes des Causses à l’Aubrac, des différentes communes qui accueillent ce festival, de la Drac Occitanie et du programme européen Leader, permet de réunir les meilleures conteuses et conteurs issus d’univers et de langues différents. Tous les textes multilingues (occitan, gallo, espagnol, estonien…) sont parfaitement compréhensibles par toutes et tous. Cet événement est le fruit d’une longue préparation sur le terrain de collecte de souvenirs auprès des anciens, d’interventions auprès des enfants des écoles, de résidences de conteurs, et d’ateliers.

Au programme de la soirée d’ouverture du vendredi 17 mars, à18 heures : inauguration ; à 18 h 30 : Les contes du pays (histoires collectées par Monique Burg), racontées par les personnes collectées et les enfants de l’école ; à 21 heures : veillée contes avec les conteurs et conteuses du festival : Gigi Bigot de Bretagne, Victor Cova Correa, du Venezuela, Piret Paar d’Estonie, Marie Coumes et Monique Burg, d’Occitanie.

Restauration possible sur place (organisée par l’APE de Palmas) : soupe au fromage, charcuterie et pâtisserie (10 €). Inauguration et contes du pays en accès libre. Veillée (environ 1 h 30) : 6 € - 4 €.

Ce festival se poursuivra le 18 mars à Campagnac et le 19 à Laissac. À noter que ce soir, à 20 h 30 dans ce cadre-là, Josiane Bru et Monique Burg donneront une conférence à Prades-d’Aubrac.