Occitanie et Aveyron : des rafales de vent record, jusqu'à plus de 150 km/h sur le Massif central

La tempête Larisa souffle fort sur la France ce vendredi 10 mars, avec 4 départements en vigilance orange et 69, dont l'Aveyron, en vigilance jaune.



Des records mensuels sont tombés sous les rafales de vent de la tempête Larisa qui balaie la France ce vendredi 10 mars. C'est le cas en Occitanie et en Aveyon où des records ont été battus, selon le site Keraunos, avec des rafales largement à plus de 100 km/h. Elles ont ainsi atteint les 140 km/h à Millau-Soulobres, mais dépassé les 150 km/h, localement, sur le Massif central.

?#Tempête #Larisa - Violentes rafales sur le relief du sud Massif-Central ce matin, jusqu'au Languedoc :

- 143 km/h aux Plans #Hérault

- 140 km/h à Millau #Aveyron

- 136 km/h à Murat/Vèbre #Tarn

- 130 km/h aux Plans #Hérault

- 113 km/h à Mouthoumet #Aude — Keraunos (@KeraunosObs) March 10, 2023

Des records mensuels (les plus fortes rafales de vent enregistrées pour un mois de mars) sont tombés à Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales) avec 146 km/h, 5 fois dans des localités héraultaises (entre 112 et 137 km/h, à Soumont), à Murat-sur-Vèbre dans le Tarn (136 km/h), Levens dans l'Ariège (134 km/h), Montdardier dans le Gard (131 km/h) et Mouthoumet dans l'Aude (125 km/h).

De violentes rafales de vent sont attendues par l'ouest à partir de ce soir se diffusant ensuite + à l'est notamment demain matin. Violentes rafales sur les crêtes (sud Massif Central/LR/Corse) généralement y compris dans l'arrière 06/83.

1/N pic.twitter.com/VMhCU1iQ27 — Fabien Delacour (@FabienDel69) March 9, 2023

L'Aveyron en vigilance jaune pluie-inondations et crues

En Occitanie, les départements de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, placés ce vendredi à midi en vigilance orange, ont été rétrogradés en vigilance jaune lors du dernier bulletin de Météo France publié à 16 heures, comme la majorité des départements d'Occitanie excepté le ers et le Lot-et-Garonne, qui restent en vert.

Vigilance jaune dès ce vendredi soir sur la majeure partie de l'Occitanie. Capture d'écran - Météo France

Pour l'Aveyron, cette vigilance s'applique autant pour les vents violents que pour les risques d'inondation et de crues. Météo France prévoit en effet des pluies ce vendredi en début de soirée et durant la nuit, où les températures devraient globelement être plus douces que celles enregistrées cet après-midi.