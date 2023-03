Onet-le-Château. Pour un temps d’échange et d’information

Labellisé par l’Association Française des Aidants, ce dispositif est proposé sur Onet-le-Château par la Fédération ADMR de l’Aveyron pour le Ruthénois.

Le Café des aidants est un lieu, un temps et un espace d’information, de rencontres et d’échanges. Il est ouvert à tous les aidants, quels que soient l’âge, la maladie ou le handicap de la personne accompagnée.

Il permet d’échanger et de partager avec des pairs sur la relation d’aide en général et sur ce qui "se joue" au quotidien avec un proche en difficulté de vie.

Ces rencontres ont lieu un mardi par mois, de 10 heures à 11 h 30, dans les locaux de l’Association Habitats Jeunes du Grand Rodez (ex-FJT).

Elles sont co-animées par Justine Granchamp, psychologue et Claire Sabatier, référente Café des Aidants à l’ADMR.

Ce mardi 7 mars avait lieu la 21e rencontre depuis sa mise en place en mai 2021, avec comme thème "Quels seraient nos besoins et nos droits en tant qu’aidants ?". Le mardi 4 avril, ce sera : "Savoir reconnaître ses limites physiques et psychologiques" ; le mardi 16 mai : "Les relations avec les professionnels : trouver sa place, trouver un équilibre" et le mardi 13 juin : "S’offrir une pause, un répit". L’accès est libre et gratuit (on peut choisir de venir selon sa disponibilité ou le choix du thème), il est cependant recommandé de s’inscrire auprès de la Fédération ADMR au 05 65 77 22 22 ou csabatier@fede12.admr.org