Marcillac-Vallon. Quand l’art s’invite avec succès à l’école

Pour favoriser la rencontre des élèves avec les arts et la culture dès le plus jeune âge, la Communauté de communes Conques-Marcillac propose aux quatorze écoles du territoire un programme culturel varié qui offre des moments d’échanges privilégiés avec les artistes.

Ces actions scolaires sont construites en partenariat avec le Département de l’Aveyron dans le cadre des Itinéraires d’Éducation artistique et culturelle, en lien avec l’Éducation nationale. Une aide au transport est allouée aux écoles afin de faciliter le déplacement des écoliers vers les lieux des spectacles. En décembre 1988, les élèves de l’école Jean-Auzel de Marcillac ont participé à un projet artistique de chant occitan : des ateliers avec les chanteuses Anne Enjalbert et Elisa Barthes, des échanges et un concert a sur le thème de l’émancipation des femmes dans les campagnes. Début février, les écoliers de Bruéjouls, Saint-Cyprien et Marcillac ont découvert "Bateau", un spectacle de théâtre poétique de la compagnie toulousaine Les Hommes sensibles.

À l’issue de la représentation les enfants ont échangé avec Jean Couhet Guichot, artiste circassien. Enfin, en ce mois de mars, c’est au tour des enfants de maternelle d’explorer danse et musique autour du spectacle "Lune Lautre" de la compagnie grenobloise Tancarville. Un beau programme reçu avec enthousiasme par les enfants et les enseignants !