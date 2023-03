Tempête Larisa, vigilance orange : l'Occitanie et la Méditerranée bousculées par le vent, ce vendredi

La météo sera très perturbée dans une grande partie Sud de la France, ce vendredi 10 mars 2023. De violents vents vont notamment balayer le Languedoc.

Attention, tempête Larisa en approche. De fortes rafales de vent vont s'abattre sur une grande partie Sud et Sud-Est de la France. Météo France a placé plusieurs départements en vigilance orange.

Jusqu'à 140 km/h

Dans son bulletin, Météo France appelle à la prudence et indique que "ce vendredi, un épisode de violente tramontane" va toucher "le Languedoc et le Roussillon. Épisode de vent également sur la Corse, le Var et les Alpes-Maritimes".

C'est le Languedoc qui devrait accueillir les rafales les plus puissantes. "Tramontane entre 110 et 130 km/h, localement 140 sur les reliefs de 6h à 16h", prévient Météo France. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, les prévisionnistes tablent sur "110 à 130 km/h en rafales sur Fayence et l'arrière-pays de Grasse, de 13h à 20h".

Enfin, en Corse, "120 à 140 km/h en Balaigne et le relief. 90 à 120 km sur le secteur de Bastia".

?#vigilanceOrange



?#Languedoc: Tramontane entre 110 et 130km/h loc 140km/h sur les reliefs de 6h à 16h



?83/06: 110 à 130km/h en rafales sur Fayence et l'arrière pays de Grasse de 13h à 20h



?#Corse: 120 à 140km/h en Balagne + relief. 90 à 120km/h secteur Bastia dès 10h



1/2 pic.twitter.com/zwrMZdy22B — Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) March 9, 2023

Vigilance orange

Conséquence : trois départements de la région Occitanie sont placés en vigilance orange face à ces vents, ce vendredi : il s'agit des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault. Active depuis 6 heures, l'alerte est en vigueur jusqu'à 16 heures, ce 10 mars. Le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse sont aussi en orange.

A lire aussi : Orages, vents violents : des rafales à 100 km/h en Aveyron dans la nuit de ce jeudi 9 mars

Le reste de l'Occitanie en jaune

À noter que ce vendredi, le reste de la région Occitanie est en vigilance jaune. Pour deux motifs dans le Lot, l'Aveyron et le Tarn : vent et pluie. Dans les sept autres départements, le jaune ne vaut que pour le vent.