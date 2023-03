Bozouls. Une randonnée sur la voie verte pour dire "non" au projet de méthanisation

Une centaine de personnes s’était donné rendez-vous dimanche dernier répondant à l’appel du collectif "Bozouls, un village" pour s’opposer au projet d’unité de méthanisation. Empruntant la voie verte, les randonneurs se sont rendus sur le futur site, au lieu-dit Coudournac. Le collectif en a profité pour rappeler le projet qui prévoit "de traiter presque 60 000 tonnes par an de matières agricoles (fumiers, lisiers, cultures intermédiaires à vocation énergétique) et biodéchets, pour produire du biogaz sur 3,5 hectares, à environ 600 mètres des premières maisons du Calzié, de Gavernac et de Madinhac et à environ un km du quartier de la gare." Les manifestants s’opposent à ce projet qu’ils estiment "surdimensionné, qui va générer un trafic routier important, des nuisances visuelles, sonores et olfactives, des risques pour la population et qui ne sera pas sans impact sur l’environnement, les réserves en eau avec un projet de forage prélevant 2 200 m3 par an et l’agriculture locale." À l’arrivée, petit clin d’œil, une rue de Coudournac a été rebaptisée "Avenue des Champs et Lisiers." La manifestation s’est clôturée par un goûter sur l’aire de pique-nique du hameau.