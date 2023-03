Une tornade s'est formée dans cette commune de la Creuse et a arraché les toitures des maisons.

Alors qu'un orage traversait le département de la Creuse jeudi 9 mars 2023, un "phénomène tourbillonnaire" s'est formé vers 16h45 près de Pontarion jusqu'à l'apparition d'une tornade. Elle est passée sur une partie de la commune en occasionnant de gros dégâts, en témoignent de nombreuses images partagées sur les réseaux sociaux par les habitants.

\ud83c\udf2a Au passage d'un orage, une tornade a été observée ce jeudi peu avant 17h à Pontarion dans la Creuse ! Le phénomène a occasionné quelques dégâts. (\u00a9 Kan'tin Penot) pic.twitter.com/3HXOT78rKt — Météo Express (@MeteoExpress) March 9, 2023

Une #tornade de faible intensité a pu être observé cet après-midi entre les communes de Thauron et Pontarion dans le département de la Creuse (23). Credit: Teddy Scheel, avec sa permission. pic.twitter.com/aFFYoIYxkT — Nahel Belgherze (@WxNB_) March 9, 2023

Selon la chaîne Météo Creuse, la tornade serait d'intensité EF1-EF2, et déployait donc des vents soufflant maximum à 218 km/h. Une étude est en cours dans le but de "déterminer dans un premier temps la trajectoire exacte de la tornade et dans un second temps son intensité". Météo Creuse qu'une tornade est un phénomène très rare dans le département.

A lire aussi : En quoi la tornade de Bihucourt est exceptionnelle : un spécialiste de Météo France Toulouse nous répond

Les images des dégâts

La tornade a été suffisamment puissante pour endommager les toitures des maisons et coucher les arbres. Selon les habitants, le phénomène n'a pas duré très longtemps mais a été très intense, comme rapporte Météo Express.

Voici les images partagées par les habitants de Pontarion sur les dégâts de leur village :

.