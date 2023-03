Espalion. "4 petits coins de rien du tout" cet après-midi salle de la gare

La Compagnie Bachibouzouk présentera dimanche 12 mars, à 17 heures, salle de la gare "4 petits coins de rien du tout", théâtre d’animation, théâtre visuel et ombre.

"Madame Machin vit au pays des ronds… Tous les matins, Madame Machin se réveille, saute de son lit, s’étire, ouvre sa fenêtre, regarde par la fenêtre quel temps il va faire aujourd’hui, ouvre sa porte et sort de chez elle… Elle tourne en rond ! Tous les matins, Madame Machin installe des maisons… rondes, attrape un œuf tout… rond et assiste à la naissance du petit rond… aujourd’hui c’est un petit rose ! Hier c’était un vert et puis le matin avant un jaune et puis… Ce matin-là, dans le nid, il y avait un carré !" Cette adaptation libre de l’album jeunesse "Quatre petits coins de rien du tout" de Jérôme Ruillier aux Éditions Bilboquet, est un spectacle tout public à partir de l’âge d’un an.

Mise en scène : Sophie Briffaut ; scénographe : François Duporge ; danseuse, interprète, chorégraphe : Fanny Aguado ; réalisation, vidéo, mapping : Timothée Hateau, musicien : Valentin (alias M. Ours) ; Création lumière : Didier Landès ; musicien associé : David Cabiac ; régie : Damien Simon.

Ce spectacle mis en place dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes dure 35 minutes. Tarif : 5 €. Durée : 35 minutes.