Accident de voiture à Naucelle : un blessé de 50 ans en urgence absolue transporté à Toulouse

Les occupants piégés dans la voiture accidentée au niveau de Naucelle ont été désincarcérés, une personne de 50 ans a été transportée en urgence absolue.

Une voiture avec trois personnes à bord a perdu le contrôle à cause de la pluie et a frappé un arbre ce samedi 11 mars 2023 à Naucelle, sur l'ancienne RN 88, au niveau d l'usine Bennes JPM. Les pompiers et les gendarmes sont intervenus dès 8h20 et ont opéré toute la matinée.

Peu après 9 heures, une déviation était en place. Deux des passagers étaient toujours piégés dans le véhicule et avaient besoin d'être désincarcérés, l'un d'eux était en urgence absolue. L'intervention des secours a duré jusqu'à 12h30.

Un blessé en urgence absolue

La victime en urgence absolue est âgée de 50 ans, elle a été transportée à l'hôpital de Purpan à Toulouse (Haute-Garonne). Les autres occupants de la voiture, âgés de 29 et 18 ans, ont été pris en charge en urgence relative et transportés au centre hospitalier de Rodez.

Une quinzaine de pompiers sont intervenus ce samedi matin, avec huit véhicules ainsi que deux équipes du SMUR de Rodez.