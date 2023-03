Aveyron : le "Salon du goût" de Najac dans la dernière ligne droite avant dégustation !

Il se déroulera les 1er et 2 avril prochains.



Le compte à rebours commence à égrener ses jours. Moment fort, visant à lancer la saison estivale, le Salon du Goût de Najac s’inscrit dans les évènements majeurs de l’Ouest Aveyron. Programmé par la nouvelle équipe organisatrice coprésidée par Jean-Régis Sauvignet et Alain Saby, sans jeu de mots abusif, il mettra les petits plats dans les grands durant le week-end du 1er et 2 avril comme pour mettre sur orbite une saison s’impatientant dans les starting-blocks.

Et qui dit petits plats, implique la présence de nombreux producteurs (ils seront une quarantaine arrivant de 22 départements et 10 régions), venant certes des proches alentours, comme pour marquer le territoire, mais aussi de l’ensemble de l’hexagone.

Des terres de Champagne aux rivages Atlantique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en passant par ces coins et recoins de France où l’on sait cultiver l’art du bien produire pour bien manger. Ici, contrairement au Salon de l’agriculture, les multinationales de l’agroalimentaire n’ont pas droit de cité. On reste dans cet esprit artisan, cultivant le savoir-faire, sur fond de circuits courts. Une vraie carte de France des produits gourmands se déclinera à la salle polyvalente l’espace d’un week-end attendu par beaucoup comme ce moment de partage fait de sourires prioritaires. La morosité, en ces journées de début de printemps, on la laisse à la porte d’entrée.

Exposants et animations

Et si une grosse quarantaine d’exposants sera de la fête, ils ne seront pas seuls. Des animations viendront faire battre le pouls des visiteurs, attendus en nombre comme chaque année. La thématique centrale sera le fromage. Pour l’heure, les bénévoles sont à pied d’œuvre afin d’organiser au mieux cet évènement qui a s restrictions imposées lors de la pandémie Covid-19.

Ils travaillent d’arrache-pied afin d’organiser au mieux ces deux journées. Tant au niveau de l’accueil des exposants, que du public, sans oublier tout le volet promotion, particulièrement important si l’on veut drainer des visiteurs venant de plus en plus loin.

Car ne l’oublions pas, l’objectif est bien de braquer les projecteurs sur Najac, référencé plus beau village de France et qui mérite de grimper dans la hiérarchie des sites à découvrir d’Occitanie.