Aveyron : près de 2 400 randonneurs sur les traces fromagères de la convivialité

La 36e édition des Traces du fromage laguiole AOP se déroule ce dimanche 12 mars.

Quatre jours. Voilà le temps qu’il a fallu, entre Noël et Nouvel An, pour afficher complet. Des réservations qui en disent long sur le succès de la randonnée gourmande des "Traces du fromage laguiole AOP" organisée de buron en buron sur l’Aubrac par le syndicat de défense et de promotion du fromage de laguiole AOP (appellation origine protégée).

Et qui mieux qu’André Bras, présent depuis la première édition, pour retracer le fil de cette réussite. " À l’origine, il y avait la course de ski de fond Aubrac 50 sur Brameloup et Laguiole. La neige a commencé à manquer, il a été imaginé d’organiser les Traces. "

Un rendez-vous précurseur

Des Traces qui sont devenues, au fil du temps, à ski, puis à pied et en raquettes aujourd’hui sous la houlette d’un autre André, Valadier, fondateur de la coopérative Jeune Montagne. De fait, les Traces ont été précurseurs pour la mise en place d’activités pleine nature aux quatre saisons. Un concept remarquable qui permet d’adapter la rando gourmande quelle que soit la météo. " Les gens sont toujours contents. Même l’an dernier, avec la tempête, les gens étaient heureux. C’est la convivialité qui plaît ", ajoute André Bras. Une convivialité qui fait l’unanimité à laquelle s’ajoutent la beauté et l’authenticité du plateau de l’Aubrac avec ses paysages et ses produits de qualité. " Au départ, il fallait toujours chanter. C’était le pompon à Laguiole, au buron de Regimbal, on servait le vin blanc quasiment dans l’obscurité. Il y avait l’accordéon, la cabrette, les paysans, la joie de partager et de transmettre, c’était très festif ", se souvient-il.

Le succès est venu au rythme de la demande.

Trois circuits différents

Aujourd’hui, les Traces proposent trois circuits au départ de Laguiole, Brameloup et Nasbinals, pour éviter aussi l’excès d’affluence sur le plateau. Une mini-ferme a aussi vu le jour, installée au Royal pour créer le lien entre agriculteurs et randonneurs. Une commission sécurité a été mise en place, la veille, chaque année de l’événement.

Une anecdote amusante revient en mémoire d’André Bras : "Une année, deux femmes ont téléphoné pour demander qu’on vienne les chercher car elles étaient perdues alors qu’il faisait beau et qu’elles étaient au hameau d’Aubrac soit à 500 mètres du Royal où se déroule le repas."

André, pionnier de la première cordée, sera à nouveau ce dimanche, la voiture-balai pour récupérer les randonneurs fatigués ou ceux qui auront abusé de l’aligot ou du fromage laguiole AOP.