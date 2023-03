Aveyron : trois blessés dont un en urgence absolue après un violent accident près de Naucelle

Deux personnes sont encore piégées dans la voiture accidentée, dont une en urgence absolue.

Les pompiers interviennent depuis 8h20 ce samedi 11 mars 2023 sur un grave accident de voiture à hauteur de Naucelle, sur l'ancienne RN 88, face à l'usine des Bennes JPM. Un véhicule aurait frappé un arbre avec trois personnes à bord.

Deux passagers sont toujours à l'intérieur et sont en train d'être désincarcérés, apprend-on peu après 9 heures. Une course contre la montre pour les secours, car l'une des victimes piégées dans la voiture a été diagnostiquée en urgence absolue, et l'autre en urgence relative. Le troisième passager a pu être extrait de la voiture accidentée en urgence relative.

L'accident serait dû à une perte d'adhérence du véhicule en raison de la pluie. Aucun autre véhicule n'est impliqué.

Important dispositif sur place

Un total de 15 pompiers est sur place, appui par 7 engins et deux équipes du SMUR de Rodez, "ce qui est assez rare" relèvent les pompiers.

L'intervention est toujours en cours, il est conseillé d'éviter le secteur pour ne pas entraver les secours. La gendarmerie, sur place, a demandé à mettre en place une déviation.