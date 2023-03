Chambre de métiers de l'Aveyron : une soirée portée "par les artisans, pour les artisans"

L'Athyrium, à Onet-le-Château, a accueilli ce jeudi 9 mars la première Conférence territoriale organisée par la Chambre de métiers. Au programme : démonstrations de savoir-faire et échanges d'expériences entre apprentis, formateurs et artisans.

Plomberie, mécanique, carrosserie, esthétique, coiffure, pâtisserie... Apprentis et formateurs étaient sur le pont ce jeudi soir à l'occasion d'un événement inédit et vivant, mis sur pied par la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aveyron. Le principe de cette première Conférence territoriale, selon le président Pierre Azémar, était de "mettre en avant l'apprentissage, de permettre aux invités de s'immerger dans l'apprentissage".

Entre artisans, élus, représentant des conseils départemental et régional, de la gendarmerie sans oublier le préfet de l'Aveyron, près de 200 personnes étaient présentes à l'Athyrium d'Onet-le-Château pour vivre cette immersion promise par le président Azémar.

Deux tables rondes autour des "outils de la réussite"

Une conférence territoriale "par les artisans et pour les artisans", un "grand rendez-vous pour parler de l'artisanat et de l"économie du territoire", sur fond de démonstration de savoir-faire tout au long de la soirée, animées par les différents corps de métiers représentés. Avec un niveau d'excellence remarqué, du fait que parmi les jeunes sous les projecteurs ce soir-là, plusieurs sont en lice pour participer aux Worldskills, le plus grand concours de métiers au monde, connu aussi sous le nom d'Olympiades des métiers.

La soirée était par ailleurs rythmée par deux tables rondes sur la thématique des "outils de la réussite", réunissant maîtres d'apprentissage, apprentis, artisans "installés" pour de riches échanges : sur l'ensemble des aspects de l'artisanat d'aujourd'hui : leviers, freins au développement, expérience au quotidien, partages d'expérience autour de la création ou de la reprise.

"Nous avons voulu que cette soirée soit en lien avec la réalité économique : difficultés, complexité dans lesquelles naviguent les entreprises d'aujourd'hui... Désormais, il faut être expert dans son métier et les différentes facettes qu'il recouvre, comme la communication ou les relations humaines. Autant de nouvelles approches nécessaires auxquelles la Chambre de métiers forme les artisans de demain", expliquait Pierre Azémar en marge de la conférence.

En 2022, 1107 créations d'entreprises artisanales ont vu le jour en Aveyron, portant le total à 9300. Un dynamisme dont se félicite la Chambre de métiers, qui enregistre par ailleurs une hausse du nombre de ses apprentis (+8%), portant le nombre total à près de 900. "Près de 9 apprentis sur 10 sont en emploi dans les 6 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. La priorité de la Chambre de métiers et de l'artisanat est de donner un métier et transmettre des savoir-faire à ces jeunes, dont près de la moitié, à terme, reprendra ou créera une entreprise", a tenu à rappeler Pierre Azémar.