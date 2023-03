Course pédestre : Julien Caulet et Julie Coulange ont gambadé dans les prés verts

Samedi 11 mars, Julien Caulet et Julie Coulange se sont adjugé le 15 kilomètres de la deuxième édition du trail des près verts de Luc et la cinquième manche du Challenge Aveyron.

Et de quatre pour Julie Coulange ! Samedi 11 mars, la Réquistanaise a remporté sa quatrième course de la saison sur les chemins du trail des près verts de Luc. Elle a terminé la cinquième manche, de 15 kilomètres cette fois, en 1h16’21et s’est classée 9e du général. "Il pleuvait un peu au départ mais on a pu faire tomber la veste", souriait la jeune femme, qui s’est placée en tête de course d’entrée. "J’étais avec plusieurs garçons, j’ai pris des relais puis je les ai laissés filer pour finir seule", ajoute-t-elle. Et grâce à cette victoire, Julie Coulange conforte sa première place au classement départemental.

Du côté des hommes, même s’il ne s’est pas imposé et a accroché la 6e place (1h13’15), Hugues Carrière reste lui aussi en tête du classement. À l’arrivée à Luc, c’est Julien Caulet qui s’est adjugé le trail en 1h02’46. En tout, 130 coureurs ont franchi la ligne d’une des trois épreuves du jour.

Sur le 9 kilomètres, Thibault Bousquet s’est imposé en 43’30, moins d’un quart d’heure avant la première coureuse, Chloé Boudes (56’07). Et sur le plus long trail du programme (28 kilomètres), Lucas Gaquière a mis cinq minutes (2h11’47) à son poursuivant, Benoît Douls. Quand la première coureuse, Isabelle Lamy, 19e du scratch, en a terminé en 2h51’15.

Pour la prochaine manche du Challenge, les coureurs auront rendez-vous au trail du Naucellois le 16 avril.