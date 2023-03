Grève de ce samedi 11 mars : où sont prévues les manifestations en Aveyron, le point dans les transports

Une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites se déroule ce samedi 11 mars dans toute la France. Le point sur les actions prévues en Aveyron pour la huitième mobilisation.



"On ne lâche rien" : ce samedi 11 mars, c'est la 7e journée de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites - la 8e en Aveyron - actuellement discutée au Sénat (avec un "vote bloqué" déclenché par le ministre du Travail Olivier Dussopt). Une nouvelle fois, dans toute la France, des centaines de milliers de manifestants vont défiler dans les villes de France, et d'Aveyron, où cinq rassemblements sont organisés ce samedi matin. Les voici.

Rodez : à 10 heures au Mail de Bourran

Decazeville : à 10 h 30 au jardin public

Millau : à 10 h 30 devant la gare

Villefranche-de-Rouergue : à 11 heures place de la République

Saint-Affrique : à 11 heures au kiosque.

A Rodez, les lycéens de Foch et de Monteil, qui ont bloqué leurs établissements en cette fin de semaine, devraient faire partie des manifestants.

Transports perturbés

Au niveau des transports, la circulation des trains, perturbée depuis le mardi 7 mars, va le rester jusqu'au 12 ou 13 mars.

ℹ️ Jusqu'au lundi 13/03 inclus, un mouvement social national perturbe fortement le trafic de vos #liOTrain en #Occitanie.

Vérifiez vos trains du lendemain tous les jours à 17h sur https://t.co/TBTXH5UGDP ✔️ pic.twitter.com/AO3imexZk3 — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) March 10, 2023

Les lignes de train perturbées au départ de Rodez

Ces perturbations affecteront la circulation des TER et des trains depuis ou au départ de Rodez. Voici les horaires prévus pour ce samedi 11 mars.

Rodez- Albi-Toulouse : uniquement par autocars, à 7 h 15, 13 h 10 et 16 h 30

uniquement par autocars, à 7 h 15, 13 h 10 et 16 h 30 Toulouse-Albi-Rodez : uniquement par autocars, à 7 h 30, 11 h 20, 14 h 30 et 17 h 10

uniquement par autocars, à 7 h 30, 11 h 20, 14 h 30 et 17 h 10 Rodez-Figeac-Brive : uniquement par autocars, à 10 h 10, 15 h 15 et 17 h 55

uniquement par autocars, à 10 h 10, 15 h 15 et 17 h 55 Brive-Figeac-Rodez : uniquement par autocars, à 13 h 30 et 19 h 30

uniquement par autocars, à 13 h 30 et 19 h 30 Rodez-Millau (sous réserves) : la SNCF continue de prévoir deux autocars , à 7 h 05 et 17 heures

, à 7 h 05 et 17 heures Millau-Rodez (sous réserves) : par autocars, à 8 h 45 et 20 h 30

La SNCF conseille à tous ses clients de se renseigner avant de voyager, voire à reporter leurs voyages.