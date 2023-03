Grève du 11 mars : plusieurs centaines de manifestants en Aveyron bravent la pluie et le vent

Entre 700 et 1 100 manifestants se sont mobilisés à Rodez ce samedi matin contre la réforme des retraites.

Cinq manifestations étaient programmées ce samedi 11 mars 2023 en Aveyron, en cette nouvelle journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. La pluie et le vent ont peut-être découragé certains se descendre dans la rue, alors que mardi 7 mars marquait un rassemblement historique dans le département : entre 14 500 et 24 500 manifestants s'étaient retrouvés à Rodez.

Ce samedi, les manifestants étaient au Mail de Bourran à partir de 10 heures avant de remonter jusqu'à la place d'Armes en fin de matinée. Ils étaient 1 100 personnes selon les syndicats, et 680 d'après le décompte de la police.

À Decazeville, le départ était à 10 h 30 au jardin public. D'après les syndicats, 1 350 manifestants ont défilé. Du côté de Millau, 500 personnes étaient rassemblées, rapporte Midi Libre.

À Millau, la police annonce 500 manifestants pour le 7e acte de mobilisation contre la réforme des retraites.

D'après Le Progrès Saint-Affricain, environ 200 manifestants étaient à Saint-Affrique ce matin.

Plus de 200 manifestations ce samedi

Ce samedi, plus de 200 manifestations sont programmées en France, et la grève a été reconduite dans plusieurs secteurs comme dans les raffineries, les transports ou encore la filière des déchets.

Le mouvement risque de se durcir encore davantage dans les prochains jours alors que le texte de la réforme passe en force devant le Sénat via l'utilisation de l'article 44.3. Un vote définitif pourrait être présenté à l'Assemblée nationale dès jeudi 16 mars.

"L'exécutif fait comme si les manifestations n'existaient pas... La violence on la cautionne pas, jamais. Maintenant, bien évidemment, sur le terrain, la base dit : "Si c'est ça qu'ils veulent, on va leur montrer qu'on peut être plus déterminé que ça", a réagi Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, sur RMC. Même en cas de vote favorable pour le projet de réforme des retraites, la colère devrait continuer de se manifester dans la rue ces prochaines semaines.