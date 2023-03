Handball, course pédestre, football : suivez les résultats sportifs aveyronnais au fil du week-end

Basket-ball, football, handball, rugby, course pédestre....Retrouvez ci-dessous tous les résultats sportifs des Aveyronnais des 11 et 12 mars.

SAMEDI 11 MARS

FOOTBALL

- Ligue 2 (27e journée) :

Rodez - Caen.............19 heures

- Division 1 féminine (16e journée) :

Rodez - Le Havre.............0-1 à la mi-temps

- Régional 1 féminin (19e journée) :

Colomiers - Rodez II........20 heures

Druelle - Toulouse Métropole........20h30

- Régional 2 féminin (15e journée) :

Comtal - Castelsarrasin.......19 heures

- Régional 2 masculin (15e journée) :

Capdenac-Figeac - Juventus Papus.........18 heures

Luc-Primaube - Albi Marssac........18 heures

Sources Aveyron - Comtal.........18 heures

Blagnac II - Rodez III...........20 heures

- Régional 3 (15e journée) :

Launaguet - Bassin......18 heures

Naucelle - Le Monastère........18 heures

Saint-Alban II - Onet II........18 heures

Espoir foot 88 - Castel.-Moissac......remis

Réquista - Castelnau Est.........20 heures

Tournefeuille Ii - Druelle........20 heures

Colomiers III - Millau........20 heures

Saint-Affrique - Salles-Curan-Curan........20 heures

- Départemental 1 (15e journée) :

Ouest Aveyron - Saint-Affrique II.........19 heures

Villefranche-de-Rouergue - Montbazens-Rignac.......19 heures

Bas Rouergue - Lévézou........20 heures

COURSE PEDESTRE

- Challenge Aveyron (5e manche) :

Trail des près verts de Luc organisé par l'APE de l'école Jacques-Prévert. Trois courses adultes (28, 15 et 9 kilomètres), une enfants et trois randonnées (38, 25 et 15 kilomètres) sont au programme. La 5e manche du Challenge sera jugée sur le trail de 15 kilomètres dont le départ sera donné à 16h30, afin de savoir si Hugues Carrière et Julie Coulange conservent leur place en tête du classement.

HANDBALL

- Nationale 3 féminine (2e journée des play-off) :

Rodez-Onet - Perpignan........19 heures

A lire aussi : Handball : "Retrouver notre volonté", exhorte Milenko Kojic le coach des féminines de Rodez-Onet

- Nationale 3 masculine (15e journée) :

Espalion - Tournefeuille......20h30

BASKET-BALL

- Nationale 3 masculine (20e journée) :

Rodez - Toulouges.....20 heures

A lire aussi : Basket-ball : Nils Poulard aux commandes de Rodez face à son ancienne équipe ce samedi

DIMANCHE 12 MARS

FOOTBALL

- Régional 3 (15e journée) :

Nègrepelisse - Ségala Rieupeyroux........15 heures

- Départemental 1 (15e journée) :

Aguessac - Saint-Georges-Saint-Rome........15 heures

Espalion - Luc-Primaube II.........15 heures

Le Buisson - Druelle II........15 heures

- U17 national (20e journée) :

Rodez - Marseille......14h30

RUGBY

- Fédérale 2 (19e journée) :

Millau - Balma........15 heures

Decazeville - Beaumont-de-Lomagne......15 heures

Lévézou Ségala - Belvès.......15 heures

- Fédérale 3 (17e journée) :

Saint-Affrique - Alès...........15h30

Rodez - La Salevetat-Plaisance.......15 heures

JUDO

- Championnat d'Occitanie par équipes :

Deux équipes seniors ruthénoises, une féminine et une masculine, sont en compétition à Mèze (Hérault) aujourd'hui.

A lire aussi : Judo : Chloé Sincholle, quand la vie impacte le tatami