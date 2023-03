Handball : "Retrouver notre volonté", exhorte Milenko Kojic le coach des féminines de Rodez-Onet

Actuelles troisièmes d’une poule d’accession qui réserve deux billets pour la Nationale 2, les Rocettes veulent réagir ce soir (19 heures, à l’Amphithéâtre) face à Perpignan, une semaine après un revers inaugural.

Vous avez raté l’entame des play-off le week-end dernier à Pechbonnieu (22-16). À froid, comment analysez cette contre-performance ?

C’était un non-match de notre part. Pechbonnieu a été plus combatif que nous. On n’a pas été au niveau de notre capacité et de notre niveau de jeu. Si en défense, ça a été, c’est surtout en attaque que l’on a vraiment péché. Avec un pourcentage de tirs réussis catastrophique.

Le problème n’a-t-il pas été mental avec l’ouverture de cette nouvelle poule d’accession ?

Non, non. On a manqué d’automatismes en attaque, certaines faisaient aussi leur retour de blessure. Après, c’est vrai qu’il y a peut-être chez certaines une forme de pression avec le classement. Et comme on a dans l’effectif beaucoup de jeunes joueuses, ce n’est pas toujours évident.

Qu’avez-vous mis en place cette semaine pour réagir ce soir face à Perpignan ?

Déjà, on a parlé entre nous, même si on l’avait déjà fait juste après le match, pour décortiquer ce qui avait été défaillant. Face à Perpignan, il faudra retrouver notre volonté, remporter des duels. Pour se retrouver et, petit à petit, on pourra retrouver un niveau de jeu plus intéressant.

Ce revers inattendu plombe-t-il déjà vos ambitions de montée ?

C’est une mauvaise opération, c’est sûr. Mais il reste beaucoup de matches à jouer (sept). Les autres équipes ne sont pas non plus à l’abri d’un faux pas. Si Nîmes semble vraiment au-dessus, intouchable même, derrière tout le monde peut battre tout le monde.