Le carnaval des Francas sous le signe des insectes

Parmi leurs activités du programme des vacances d’hiver, les Francas de Decazeville ont proposé aux enfants qui fréquentent le centre de loisirs Robert Calvet de prendre part à un carnaval. Adhésion et succès assurés.

Les Francas de Decazeville ont organisé eux aussi leur carnaval. Durant les vacances, les animateurs ont proposé aux enfants d’imaginer des déguisements qu’ils ont ensuite eux-mêmes confectionnés, avec la thématique du monde animalier, en particulier celle des insectes. C’est pourquoi vous pouvez les voir en forme de papillons, d’abeilles, de coccinelles, etc. Puis, le dernier jour au centre de loisir, accompagnés de leurs animatrices et animateurs, ils ont défilé au cours de l’après-midi avec beaucoup de fierté et de joie dans les rues de la ville. Un grand moment pour les enfants qui apprécient particulièrement ce genre d’activités, mêlant créativité, monde imaginaire, travaux manuels et sortie en plein air.

Depuis la reprise de l’école, les Francas accueillent les enfants le mercredi, leur proposant divers jeux et animations. Informations : 05 65 63 56 19.